民進黨副總統參選人賴清德（中）3日到桃園龜山的亮羽洗衣場，了解身障者洗衣流程及困境。（賴佑維攝）

民進黨副總統參選人賴清德3日傍晚到位於桃園龜山的亮羽洗衣場，了解身障者洗衣流程及困境。針對業者提出問題，賴清德允諾會設法由中央和地方一起解決，也感謝負責人劉月廷幫忙身障者自立，甚至可以照顧家庭。

賴清德在立委鄭運鵬、市議員陳雅倫陪同下，到亮羽洗衣場。賴也觀看身障者洗衣、燙衣的狀況。他稱讚，身障者對於衣服的處理相當專業，如襯衫的精神線，就很漂亮。身障者在這邊，也可以自立。

劉月廷也向賴清德提出4個難題，首先就是政府有明文規定「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法」，不過卻未落實，甚至有單位主管認為，這會圖利廠商。她說，他們是弱勢族群，政府對於此辦法，應該要稽查，也要有鼓勵。

第2個問題則是主管機關要求庇護工場要馬上營利，甚至毛利率要達到57％，相當不合理。第3個問題則是企業型庇護工場影響非營利庇護工場的空間，讓幾乎用全包的方式讓他們很難生存。第4個問題則是希望提供醫療低利貸款，讓身障者得以有錢治療。

賴清德表示，第1個問題，相信桃園市長鄭文燦的市府，可以落實，中央的部分，鄭運鵬也可以提醒主計總處。過去他曾擔任過行政院長，也可以提醒他們落實法令。

針對庇護工場經營的困境，賴也說，建議陳雅倫在議會提出專案質詢，也可以邀請鄭文燦到亮羽，相信以他五星級市長的能力，只要一聲令下，除了警、消的衣服，市府其他單位的衣服也能送到這裡。他說，鄭文燦是很有愛心的人，應該還不清楚亮羽面臨的問題，他若到這裡，可以解決很多問題。

針對第3個問題，賴清德說，只要市府或者中央位於桃園的單位，若制服都送到這裡，就較不怕競爭。賴也建議，現在有新興行業，就是專人收、送洗衣服，建議亮羽也可以和他們合作。他說，現在大家都有愛心，這裡專業能力又好，「何樂而不為」。第4個問題，針對低利醫療貸款，賴清德說，針對新的醫療技術，或許可以跟健保署談，好的藥經過臨床證明有療效，就可以進行醫療給付。

賴清德也說，過去過去常講偉大的領袖，可是現在對國家的領導人講偉大，可能有一半的人不同意。可是講陳樹菊偉大，大家都會贊成，因為她有愛心。賴也稱讚劉月廷也是很用心，相當有愛。

(中時 )