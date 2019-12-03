海巡署中部分署為型塑嚴正執法形象，歷經數月籌畫拍攝微電影「機雷神兵」，於3日正式發表，內容以海巡署機動雷達車為故事主軸，充分展現海巡偵緝非法走私運用的科技能量，以及肩負堅守海岸第一線安全使命。
海巡署中部分署繼2017年拍攝「海巡心、媽祖情」獲廣大迴響後，再度邀請演員陳子強團隊拍攝第二部「機雷神兵」，微電影發表會由分署長扶大桂主持，並廣邀關務、空勤、消防及防檢疫等單位共襄盛舉。
扶大桂表示，「機雷神兵」展現海巡署在建置新式雷達後，也購置機動化雷達車，隨時視狀況變化投入海岸第一線做應處，執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務五大核心任務。
現場來賓不僅先睹為快，會場也陳展海巡現代化科技裝備，包含電子內視搜索檢查鏡、熱顯像儀、UAV旋翼型無人機及機動雷達車；另偵防分署台中機動查緝隊協力陳展克拉克手槍，經由現場精闢解說，讓與會人員都能體驗海巡署偵緝能量。
中部分署指出，「機雷神兵」除突顯海巡任務特性外，希望藉由微電影讓國人進一步了解海巡工作內容；未來海巡同仁在執勤任務時，面對類似狀況，也能立即反應處置，發揮影片教育實質功效。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。