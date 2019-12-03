海巡署中部分署3日舉行微電影發表會，現場也展示現代化科技裝備。（海巡署中部分署提供／陳淑娥台中傳真）

海巡署中部分署3日舉行微電影「機雷神兵」發表會，藉此型塑嚴正執法形象。（海巡署中部分署提供／陳淑娥台中傳真）

海巡署中部分署為型塑嚴正執法形象，歷經數月籌畫拍攝微電影「機雷神兵」，於3日正式發表，內容以海巡署機動雷達車為故事主軸，充分展現海巡偵緝非法走私運用的科技能量，以及肩負堅守海岸第一線安全使命。

海巡署中部分署繼2017年拍攝「海巡心、媽祖情」獲廣大迴響後，再度邀請演員陳子強團隊拍攝第二部「機雷神兵」，微電影發表會由分署長扶大桂主持，並廣邀關務、空勤、消防及防檢疫等單位共襄盛舉。

扶大桂表示，「機雷神兵」展現海巡署在建置新式雷達後，也購置機動化雷達車，隨時視狀況變化投入海岸第一線做應處，執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務五大核心任務。

現場來賓不僅先睹為快，會場也陳展海巡現代化科技裝備，包含電子內視搜索檢查鏡、熱顯像儀、UAV旋翼型無人機及機動雷達車；另偵防分署台中機動查緝隊協力陳展克拉克手槍，經由現場精闢解說，讓與會人員都能體驗海巡署偵緝能量。

中部分署指出，「機雷神兵」除突顯海巡任務特性外，希望藉由微電影讓國人進一步了解海巡工作內容；未來海巡同仁在執勤任務時，面對類似狀況，也能立即反應處置，發揮影片教育實質功效。

(中時 )