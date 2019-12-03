▲退輔會主委馮世寬在視察埔里分院後，並分享他在參訪日本的長照服務方式，認為埔里也可借鏡日本的服務模式，提升醫院服務照護品質。（埔榮提供／楊樹煌南投傳真）

▲退輔會主委馮世寬在埔里視察新建充滿懷舊復古式的復健病房及長照大樓，備表肯定。（埔榮提供／楊樹煌南投傳真）

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬關心臺中榮總埔里分院新建長大樓和復健病房的營運狀況，今特地在退輔會就醫保健處長葛光中陪同下前往埔里視察，馮主委並分享他曾去日本參訪該國的長照服務方式，提供給埔里分院參考，認為也可借鏡日本的服務模式，儲備培訓長照人力，以提升醫院的服務照護品質。

退輔會馮主委是由臺中榮總埔里分院長徐慰慈與副院長蔡哲宏陪同，分別參觀新整建充滿懷舊復古、逗趣的復健病房及長照大樓，並期許醫院能精益求精，成為埔里地區長期照護機構之典範。

馮世寬主委表示，榮民醫院就是要做榮民有感的措施，對埔里分院整修的公務護理之家，環境清靜幽美、而且整潔明亮，相當肯定。

馮主委在參觀公務護理之家時，榮民看到大家長的到訪，每人都興高采烈，爭相與主委握手、話家常；主委也逐一和住院榮民打招呼、閒聊，同時致贈營養品，慰問療養的榮民，讓榮民們都歡喜不已。

(中時 )