郭彥均、巴鈺主持中天節目《來去CHECK IN》，節目11月受日本和歌山縣觀光局邀請跨海拍攝，郭彥均與巴鈺3日出席媒體茶會，日本和歌山縣觀光局長官等貴賓也特別現身，兩人更穿上平安時代的貴族服裝，看起來既典雅又有氣勢，談到這次外景心得，郭彥均表示：「台灣挖掘不完，但國外心情不同，到很多地方都有親切感，但又覺得很新奇。」巴鈺則補充，「這是淨化心靈之旅。」

郭彥均笑稱自己這次日本之行胖2公斤，回台想要重拾運動習慣又覺得麻煩，結果又胖3公斤，總共「工傷」5公斤。巴鈺被問到不斷吃美食是否也變重，她笑說：「我不量體重的，連皮帶都沒有刻度。」現場笑聲不斷。至於未來是否還有什麼美景想挑戰，巴鈺許願，「玻利維亞天空之鏡，也想挑戰台灣玉山，或是嘉明湖也可以。」郭彥均則透露想看極光。

巴鈺（左三）、郭彥均（右二）接受日本和歌山縣觀光局長官贈禮。（中天提供）

談到高以翔驟逝一事，郭彥均分享過去赴陸參加浙江衛視《奔跑吧兄弟》的經驗，「但我們那時候很不一樣，吃得飽、穿得暖、睡得也飽，而且只錄4、5小時就收工。」他坦言幾年前台灣外景也曾疲累，「那時候覺得如果我生氣，工作人員會更累，大家都處在高張壓力裡，我們要多點體諒。」他強調，「堅持睡眠很重要，工時太長是不行的。」他近日跟醫生聊天，人年紀漸長往往不自覺，通常出狀況就來不及了，真的要量力而為。《來去CHECK IN》每周日晚間7點中天綜合台播出，日本特輯播出日為12月29日及1月5日。

(中時 )