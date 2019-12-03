導演陳敏郎3日率《我的靈魂是愛做的》電影演員邱志宇、張晉豪、何子華、薛仕凌、今子嫣出席首映，片中邱志宇跟張晉豪兩人上演男男戀，還有大尺度床戲，沒想到張入戲極深，即使是異性戀，拍著拍著還是起了生理反應，自認現場「微勃」，邱則撇說：「沒印象被打到。」

現年39歲的張晉豪其實有一位女朋友，這次大膽演出男男床戰，他稱：「電影裡都認定彼此了，所以沒有覺得不舒服。」甚至殺青半年，對邱志宇還保有情感，陳敏郎為了讓他們演出自然，禁止演員在片場事先溝通，即使只是對到眼都會被罵，床戲的動作也都不是設定好，許多嫻熟的動作都被虧是平常愛用的姿勢。

除了動作是即興發揮，台詞也多是隨情緒脫口而出，像一場邱志宇在上、張晉豪在下的體位，邱就自然而然說出：「我要壓死你、壓死你。」他不好意思認說：「電影裡的幹話都是我講的。」

演出邱志宇好朋友的薛仕凌，收到演出邀約時也看了劇本，最初不知道會演哪個角色，所以也做好了全裸入鏡的心理準備，而演出邱媽媽的何子華則說，在現實生活中兒子也曾叛逆，對待兒子的方式是自己造的孽自己擔，卻對邱包容體諒，被虧是對片中的兒子比對親兒子還好。電影6日在台上映。

演員群合力把導演抱起來，氣氛愉悅。（實習記者郁晨攝）

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