「卡神」楊蕙如因涉嫌僱用網軍帶風向，攻擊大阪辦事處前處長蘇啓誠，昨天遭北檢起訴。國民黨台北市議員羅智強與游淑慧等人召開戰神記者會，揭露「卡神養網軍，誰養卡神？」，向謝長廷喊話「要不要出來哭？」

羅智強並在臉書表示，楊蕙如被抓了。這次，謝長廷你不用再出來假哭切割！直接出來跪！

一個優秀的外交官因為這些抹黑犧牲了生命，政治需要這麼沒人性嗎？

對「卡神」網軍帶風向，逼死外交人員。網友指出：「要揪出幕後出資的藏鏡人，議員加油。」、「人在做天在看，時候到了」、「這一次絕對不能再被綠色媒體封鎖，一定要給他鬧大一點」、「查個明白，還正直的外交官跟心痛的家屬一個交待，台灣不能淪為沒有良心，沒有道德，天理的國家」。

對「卡神」楊蕙如遭北檢起訴，謝長廷今日晚間在臉書回應「楊楊惠如的事情我都要負責？張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」，企圖用烏賊戰術轉移焦點。不過，張善政所説楊蕙如開價500萬要幫韓網路帶風向一事，早在今年7月，被中國時報獨家披露此事破了梗，謝長廷想轉移焦點難度提高了。

(中時電子報)