新北市永和警分局今（3日）與中和農會中正分部舉行108年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局今（3日）與中和農會中正分部舉行108年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局今（3日）與中和農會中正分部舉行108年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局今（3日）與中和農會中正分部舉行108年度攔截圍捕暨特警隊實警演練。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局今（3日）與中和農會中正分部舉行108年度攔截圍捕暨特警隊實警演練，由2名員警假扮搶匪手持刀槍進入農會內行搶後逃逸。因行搶過程過於真實引起路人不斷驚呼，經在場員警解釋及看見告示牌才直呼「太逼真了！」

歹徒得手後駕車由永福橋往台北市方向逃逸，在勤務指揮中心通報各警網設下攔截點圍捕歹徒，並安排衝撞攔截點訓練員警攔停車輛、歹徒衝車逃逸之臨場閃避反應。衝撞過後警車隨即開啟警報器在後追緝，歹徒在永福橋台北市端遇支援的台北市中正二分局警網，見狀馬上迴轉往永和方向逃逸，追緝過程中歹徒向警方開槍而警方也隨即開槍還擊，過程緊張又逼真引起路上行人側目不已。

當歹徒被警方車輛逼入圍捕點後棄車逃逸又挾持人質與警方對峙，經出動永和分局快速打擊犯罪特警隊，歹徒竟持爆裂物引爆試圖逃逸，終在優勢警力及心戰喊話下棄械投降，演練圓滿結束。

永和警分局長謝宗宏表示，除了加強與轄內金融商家業者聯繫合作及建立窗口，規劃攻勢勤務，與金融機構建立聯繫管道保持警覺性。亦協助各金融機構舉行員工自衛編組演練，讓行員提高警覺遇事不慌張，保持冷靜隨時通報警察機關。並強化線上警網快速應變能力，以確保民眾生命、財產安全。

(中時 )