台東縣政府社會處辦理社區照顧關懷據點成果展，阿公、阿嬤秀才藝也展現活力。（莊哲權攝）

台東縣政府社會處辦理社區照顧關懷據點成果展，阿公、阿嬤秀才藝也展現活力。（莊哲權攝）

「自家老人自家愛」，台東縣政府社會處3日辦理社區照顧關懷據點成果展，阿公、阿嬤秀出用回收物製成的手工藝品，並在台上手舞足蹈，展現活力，73歲的陳桂珠服務老人10餘年，獲頒成就獎，她說，老人家感受到愛與關懷，就不會胡思亂想，老人健康，也是兒女之福。

台東縣社區照顧關懷據點成果展，3日上午以「健康活力GO GO GO」為主題，各社區據點銀髮長輩組隊，透過歌唱、才藝表演動起來，展現活力，攤位上則有老人家們利用回收物做成的手工藝品，琳瑯滿目，創意無限。

社會處長曹劍秋表示，長輩到關懷據點的目的，首先是要促進老人健康，其次是讓長者免於孤單，讓他們快樂，老人家健康又快樂，就可以長壽；目前全縣布了87個據點，在台東村里中的涵蓋率逾8成，未來希望更高，讓長者 都能進到據點接受服務。

73歲的陳桂珠，護士退休後投入關山鎮中福關懷據點服務已10餘年，獲頒年度成就獎，她說，自己年紀也大了，懂得老人家的心理，帶出來的老人家不僅有笑容，而且腳步穩健，她強調 ，老人家都需要愛，有了關懷就會更健康，為人子女的就可以更放心。

副縣長張志明說，縣府對老人福利政策相當重視，在財政拮据下，每年仍編列相當的預算來推動，為長者提供溫馨服務，期盼能營造台東成為全國高齡友善城市的模範縣市。

(中時 )