新北市中和警分局錦和派出所替日籍遊客找回遺失的錢包。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

民眾上月21日於捷運站通勤時在台北市萬華區撿到一只皮夾，因急著回家便就近送至新北市中和警分局錦和派出所，警方發現裡面除了有機票、收據以及日本身分證外，還有將近13萬元的日幣。

警員廖沅鈺、陳奕璇為了避免遺失的旅客著急，向該熱心民眾詳細問清楚撿到時間及地點後，便登入警政系統查詢，希望該旅客有留下相關資訊，查詢系統後發現該名旅客並沒有留下聯絡方式。

隨後巡佐徐漢保靈機一動變透過皮夾裏面的一張旅館廣告單聯繫該旅館，果然經過旅館逐一清查後，於同日晚間10時左右找到該名失主，並請她前來派出所認領。

日籍民眾對於台灣人拾金不昧的精神，感受到滿滿的人情味，並對台灣警察高效率感到佩服，讓這次來台旅旅留下難忘的回憶，也開心的與警察合影，並表示下次會帶朋友再來台灣旅遊，促成另類「國民外交」。

中和警分局提醒，民眾出遊上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，避免貴重財物遺失；若民眾拾得遺失物，如能聯繫遺失人、所有人、其他有受領權之人，應儘速聯繫；若不能，則應帶著遺失物向警察、自治機關報告並將其物一併交存，如逕自占有遺失物，則可能觸犯刑法第337條侵占遺失物罪而受罰。

(中時 )