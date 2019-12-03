據香港經濟新聞3日報導，北約組織（NATO）一連兩日在英國倫敦召開峰會，對於法國總統馬克洪先前指「北約腦死」的言論，美國總統川普認為，馬克洪的言論「不尊重」（disrespectful）及「非常侮辱」（very insulting）北約。

川普表示，馬克洪的言論「非常、非常令人討厭」（very, very nasty），認為馬克洪不應四處談及北約的不是。川普又指，自己是北約的「大粉絲」（a bigger fan）。

川普稱對馬克洪的言論感到意外，因認為沒有人比起法國更需要北約，又強調受惠最少的是美國。

法國總統馬克洪。（路透）

川普指出，法國正面對艱難的狀況，包括非常高的失業率，而且「黃背心」運動帶來的政治衝突。

馬克洪先前指北約正經歷腦死，更警告歐洲必須「覺醒」，不要再指望美國在北約內提供保護，否則歐洲「會從地緣政治上消失」。

川普以往亦曾批評北約「過時」（obsolete），又要求北約其他成員國增加軍費，亦批評部分成員國拖欠軍費。

(中時 )