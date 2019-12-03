最近氣溫驟降，是該為衣服換季的時候了，許多衣物、床單都會拿出來清洗，物流最後一哩路智能櫃公司「掌櫃」即日起與「易立洗」合作，推出接地氣的洗衣服務，全台近1,000個掌櫃櫃點都可送洗，解決大家換季時的衣櫃難題。

習慣把衣服送洗的上班族吳先生說：「每天下班都很晚了，一想到要洗衣服都覺得心好累，沒有多餘心力和時間去處理這件事，現在知道有這種無人櫃的服務，我覺得滿好的，只要把衣服放進櫃子，就有人幫我洗了，好方便阿！」

掌櫃公關江欣潔表示，掌櫃不只可以寄取包裹、繳費，現在多了送洗衣物服務，消費者隨時能享受這樣平價高品質的服務，把洗衣這件小事變得更輕鬆，不用再煩惱堆積如山的髒衣該如何處理；透過科技讓消費者的日常生活更方便，與他們靠得更近，成為大家生活最好幫手。

民眾只要在「易立洗」官網填單後，接著將待洗衣物妥善包裝後，放入「掌櫃」櫃點，就可輕鬆完成寄送；經過易立洗估價、匯款付費，並完成洗滌、整燙作業後，洗淨的衣物會再寄到指定掌櫃櫃點取回。即日起至明年2／29，透過掌櫃洗衣服務，單筆還可現折50元。

易立洗負責人陳春生進一步說明：「這次與掌櫃的合作，能夠提供更彈性的收取件時間，把整個收、取件的服務範圍再擴大；除了飲食外送服務外，也把洗衣服務正式跨入到懶人經濟的範疇，更能夠深入到全台用戶的家中。」

(工商 )