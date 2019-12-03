被國際桌總ITTF官網編輯稱讚是「新黃金左手」的18歲桌球好手林昀儒，在最新公布的世界排名從原本第10升至第7，創下個人生涯新高。

ITTF世界排名積分計算今年改為採取選手最近一年成績最好的8場比賽，獲得的積分加總後再來排出名次，林昀儒今年11月雖然比賽行程多，但都拿下出色成績，分別是桌球世界巡迴賽奧地利站晉級4強、T2鑽石聯賽新加坡站打進決賽，以及周日才結束的男子桌球世界盃勇奪銅牌，總積分以1萬2210分前進到世界第7，是寶島桌壇現任一哥。

而台灣桌球一姐鄭怡靜，憑著世界盃團體桌球賽獲得銅牌、奧地利公開賽女單晉8強，世界排名同樣進步3個位置，從第11來到第8，林昀儒昨天透露這星期就會南下高雄國家運動訓練中心和鄭怡靜一同訓練，備戰12月12日開打的桌球年終總決賽，兩人只要在混雙賽事贏一場比賽，就能收下2020東京奧運參賽資格。

現在已經是國家隊教練的退役名將蔣澎龍，以及38歲老將莊智淵，過去都曾締造世界第3台灣男單最佳排名，還在桌球場奮戰的莊智淵，本月世界排名從上個月第39進步到第35，和林昀儒一樣左手持拍的陳建安則從第47小跌至49；女將陳思羽排在女單世界第25，鄭先知則是女單世界第53。

男單世界第一這個月換人，男子桌球世界盃4強賽擊敗林昀儒的大陸好手樊振東，世界球王被同胞許昕拉下，桌球男單世界前四都是大陸選手天下，依序是許昕、樊振東、馬龍與林高遠，第5則是日本張本智和。

(中時 )