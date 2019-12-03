柳營奇美醫院與癌症希望基金會合作辦關懷音樂會已經有13年時間。（柳營奇美醫院提供／莊曜聰台南傳真）

柳營奇美醫院3日下午舉辦「聽希望來唱歌」公益演唱會，歌手許富凱、萬芳、林志炫輪番上場演唱經典歌曲；這也是今年「聽希望來唱歌」公益演唱會全台巡迴首站，希望藉由美妙的音樂，鼓舞正在與癌症對抗的病友、家屬與醫療團隊，參與演出的歌手也和現場人群熱情互動，場面溫馨感人。

癌症希望基金會董事長曹朝榮說，抗癌路很漫長，癌友及家屬如能多培養興趣，可幫助緩解身心的不適及壓力，而「唱歌」是最簡單且能自我療癒的最好方式之一；柳營奇美醫院院長黃順賢表示，柳奇與癌症希望基金會共同舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，就是希望將音樂的療癒力量帶進醫院，陪伴所有病友及家屬一同走過艱辛的治療路程，勇敢對抗病魔，不要放棄希望，並營造友善的就醫場所，將愛與溫暖帶給社會。

癌症希望基金會這項音樂會與各醫院合作，至今已近20年，美聲天王林志炫全力相挺，他參與這項公益演出也有多年時間，今晚再度賣力獻唱，一連唱了許多首國語經典老歌，更走下舞台與醫護人員、病友互動，熱情合照擺POSE，讓現場笑聲不斷。

許富凱、萬芳、林志炫先後登台，90分鐘的時間內，溫暖的歌聲圍繞柳營奇美醫院大廳，吸引數百位病患及家屬停留聆聽；許富凱下午也提早到場，與柳營奇美醫護人員送上保溫餐食罐、冷氣毯一起前往病房送暖。

(中時 )