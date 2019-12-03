嘉義縣第2選區現任林姓議員周姓丈夫去年選舉時，為讓太太順利當選，交付5萬元給王姓樁腳買50票，遭檢方提起公訴，因王姓樁腳指證歷歷，經審酌相關資料後，周男被嘉義地方法院判有期徒刑3年6個月，褫奪公權4年，對此林姓議員指判決與事實不符，絕對會上訴。

判決書指出，周男是嘉義縣第2選區林姓縣議員的丈夫，去年9合1選舉期間，為讓不知情的太太順利當選，在去年11月15日或16日，在王姓樁腳住處確認對方可買票50票，18日晚上7點二度確認後，當晚8點就拿5萬元到王姓樁腳家，19日中午王姓樁腳就到附近公園，交附5000元給王姓民眾，約定王姓民眾及其家人要把票投給周妻，當天晚上6點半，王姓樁腳又到另一名張姓民眾家的廚房，交付3000元給對方，同樣要求對方及兩名親屬把票投給周妻。

員警事後循線找到王姓樁腳，並扣得賄款8000元，而王姓樁腳也承認周交付5萬元幫忙買票，最後王姓樁腳被判有期徒刑2年，褫奪公權4年。至於周男辯護人則質疑王姓樁腳警訊時的供詞是遭警方脅迫、利誘後的陳述，非出自他的自由意志，但法官勘驗相關錄音光碟，認為調查人員並無強暴、脅迫、疲勞詢問情事，辯護人說法不足採信。

判決書指出，周男雖坦承太太有參選第2選區議員，承認王姓樁腳是他的助選員、樁腳，也住去過王姓樁住所2次，但時間點並非王姓樁腳所稱，且他也沒有交付5萬元或任何選舉經費給對方，而是拜託對方注意地方民情，並不清楚他向他人賄賂。

(中時 )