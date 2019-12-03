有「藍調小天后」之稱的才女歌手吳卓源出席浪琴表（Longines）征服者經典Conquest Classic女表發表會，笑說平日她偏愛街頭嬉哈風裝扮，如今戴上浪琴女表，感覺增添不少嬌羞女人味，行為舉止頓時優雅了起來。
吳卓源的第三張專題《5am》預計20日正式上架，專輯名稱源自凌晨五點是她創作靈感最豐富的時刻，有不少曲子是熬夜一整晚，直到天即將破曉時刻才完成，呼應她的第一張專輯《1：28》，時間對她來說有著特別的意義，因此佩戴手表不僅是時尚的穿搭的一部分，且已成為一種習慣。
月底就是耶誕節，吳卓源回憶起最難忘的耶誕禮物，是高中時好朋友知道她愛唱歌，合資送她一只麥克風錄音機，至於今年耶誕節最想獲得什麼樣的禮物，吳卓源想都不想，大聲高呼「當然是唱片大賣了」。
擁有悠長歷史的浪琴表（Longines）今年首度推出小表盤的Conquest Classic征服者女表，表徑僅29.5mm，一反昔日大表徑女表陽剛帥氣的設計風格，顯得柔美優雅，尤其是表盤採用黑白珍珠母貝、鑲嵌鑽石時標表圈等奢華的元素，更添女人味。
浪琴表Conquest Classic征服者經典系列向來是品牌最受歡迎的運動表款，全新登場的女表系列鎖定年輕女性族群，並且價格更加親民，石英表從2萬9400元起跳，是品牌的入門表款。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。