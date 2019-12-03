平日偏愛嬉哈街頭風裝扮吳卓源佩戴浪琴表Conquest Classic征服者女表，多了嬌羞女人味。（盧禕祺攝）

浪琴表Conquest Classic 征服者經典系列黑色珍珠母貝面盤女表，4萬3200元。（Longines提供）

浪琴表Conquest Classic 征服者經典系列黑色面盤女表，2萬9400元。（Longines提供）

浪琴表Conquest Classic 征服者經典系列銀面鑽圈女表，7萬4300元。（Longines提供）

有「藍調小天后」之稱的才女歌手吳卓源出席浪琴表（Longines）征服者經典Conquest Classic女表發表會，笑說平日她偏愛街頭嬉哈風裝扮，如今戴上浪琴女表，感覺增添不少嬌羞女人味，行為舉止頓時優雅了起來。

吳卓源的第三張專題《5am》預計20日正式上架，專輯名稱源自凌晨五點是她創作靈感最豐富的時刻，有不少曲子是熬夜一整晚，直到天即將破曉時刻才完成，呼應她的第一張專輯《1：28》，時間對她來說有著特別的意義，因此佩戴手表不僅是時尚的穿搭的一部分，且已成為一種習慣。

月底就是耶誕節，吳卓源回憶起最難忘的耶誕禮物，是高中時好朋友知道她愛唱歌，合資送她一只麥克風錄音機，至於今年耶誕節最想獲得什麼樣的禮物，吳卓源想都不想，大聲高呼「當然是唱片大賣了」。

擁有悠長歷史的浪琴表（Longines）今年首度推出小表盤的Conquest Classic征服者女表，表徑僅29.5mm，一反昔日大表徑女表陽剛帥氣的設計風格，顯得柔美優雅，尤其是表盤採用黑白珍珠母貝、鑲嵌鑽石時標表圈等奢華的元素，更添女人味。

浪琴表Conquest Classic征服者經典系列向來是品牌最受歡迎的運動表款，全新登場的女表系列鎖定年輕女性族群，並且價格更加親民，石英表從2萬9400元起跳，是品牌的入門表款。

(中時 )