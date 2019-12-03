高以翔爸爸步出靈堂 暖向媒體揮手卻不慎跌跤 19:512019/12/03 中時 林淑娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高爸不小心跌跤，眾人衝上去攙扶。（盧禕祺攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「高爸」曹道成與高媽媽、二哥高宇橋等人晚間7點左右步出兒子高以翔靈堂所在的金寶軒，對媒體始終溫和有禮、總會對大家說「謝謝，辛苦了」的高爸，正舉手要對媒體揮手示意時，視線沒注意到腳下階梯差，一不小心便踩空跌倒在地，疑似右手肘、右膝蓋些微著地，眾人一片驚呼「小心」，旁人也趕緊扶起老人家。全場記者們見狀都心疼不已。 黑人、范范悼高以翔淚崩擁抱摯友！毛加恩才新婚也直奔靈堂 (中時 ) #高以翔 #追我吧 #浙江衛視 #猝逝 #昏迷 #娛樂 #身亡 #去世 #過世 #運動 #急救 #健康 #猝死 #靈堂 #高宇橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 高以翔倒地未停機 錯過黃金4分鐘 04:102019/11/29 娛樂新聞 悼高以翔辰亦儒曝最後合照 04:102019/11/29 娛樂新聞 現場直擊多圖！少了伴郎高以翔 毛加恩婚禮…藏滿滿淚點 18:382019/11/29 娛樂 浙江衛視跨年傳藝人抵制 04:102019/12/02 娛樂新聞 身為護理師卻救不了高以翔！粉絲心痛他這樣回家：恨不得我在那邊 21:392019/12/02 娛樂 女友「志翔安息放心高飛」惹鼻酸 04:102019/12/03 娛樂新聞 護理師粉絲扼腕偶像倒地不在場 恨不得救高以翔 04:102019/12/03 娛樂新聞 差一步娶到摯愛！友淚曝高以翔跟女友求婚前猝逝 11:152019/12/03 娛樂 高以翔今頭七 爸媽、哥哥、女友憔悴哀傷現身 13:072019/12/03 娛樂 黑人、范范悼高以翔淚崩擁抱摯友！毛加恩才新婚也直奔靈堂 18:402019/12/03 娛樂 娛樂熱門新聞 高以翔靈堂一片花海 張鈞甯送花籃被婉謝有原因 - 娛樂 談高以翔驟逝 吳宗憲曝第一時間破口大罵 - 娛樂 名嘴節目脫口：我認識楊蕙如 她沒這麼壞 - 新聞 迪麗熱巴紅毯大爆乳 美人魚裝尬娜扎 - 新聞 目睹倒下急找醫仍救不回高以翔！黃景瑜身心煎熬 暴瘦一圈臉憔悴 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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