「高爸」曹道成與高媽媽、二哥高宇橋等人晚間7點左右步出兒子高以翔靈堂所在的金寶軒，對媒體始終溫和有禮、總會對大家說「謝謝，辛苦了」的高爸，正舉手要對媒體揮手示意時，視線沒注意到腳下階梯差，一不小心便踩空跌倒在地，疑似右手肘、右膝蓋些微著地，眾人一片驚呼「小心」，旁人也趕緊扶起老人家。全場記者們見狀都心疼不已。

(中時 )