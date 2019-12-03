剛宣布「恢單」的姚黛瑋與林姿佑、岳庭日前錄年代節目《MUCH金點秀》，外型保養得宜的3姝與主持人張秀卿進行「視覺年齡」大PK，現場觀眾當評審，票選結果以53歲的姚黛瑋看起來最年輕。姚黛瑋剛結束20年異國戀婚姻，她在節目中自曝被搭訕的經驗，因喜愛運動，在騎腳踏車過程中認識新朋友，「天真無邪加了對方的LINE，沒想到卻是惡夢的開始。」

姚黛瑋透露男方先是照三餐傳訊息問候，接下來竟開始傳不雅照及影片，當她問對方說：「你這是什麼意思？」沒想到男方竟噁回：「我只是想讓妳舒服一下。」氣到姚黛瑋立馬封鎖他。而50歲的岳庭與林姿佑也曾被年輕男子搭訕過，岳庭有次偕小學五年級的兒子搭乘火車，途中被一名年輕男子索取LINE，她邊摸著兒子的頭邊拒絕對方，事後感嘆時代變遷，「現在的把妹招數不是要電話而是要LINE。」

岳庭（左起）、姚黛瑋、林姿佑日前上張秀卿主持的節目。（年代提供）

林姿佑則頂著素顏在家門口被年約25歲男子要電話，她還原當時情況：「他說『我觀察妳很久了』，我以為他要問路，竟然是要我的電話，我很生氣回應他，『我都可以當你媽了』。」她一句話就把男子罵跑。

(中時 )