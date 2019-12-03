中壢警方3日查獲倪姓毒品通緝犯，起出大量槍械。(中壢警方提供／楊宗灝桃園傳真)

倪姓毒品通緝犯擁槍防身，平時攜帶大量槍械防身，被警方視為行動軍火庫。中壢警方執行淨化選前治安專案，3日循線逮捕倪嫌，查獲槍枝8把及毒品125公克。警方除擴大清查槍枝及毒品來源，已依違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例移送。

中壢警方日前接獲情資，有犯嫌於攜帶大批槍械及毒品販賣牟利，經多日布線追查，3日在環中東路停車場包夾逮捕35歲倪姓犯嫌，起出金牛座改造手槍2把、彈匣5個、掌心雷改造手槍2把、90改造手槍半成品2把、改造空氣手槍2把、槍管4支、彈殼110顆、改造子彈半成品11顆、土製爆裂物2個、彈丸、底火2包、改槍工具一批，海洛英 77公克、安非他命48公克、吸食器2具。

中壢警分局長劉印宮表示，目前離總統副總統及立法委員大選僅剩1個半月，警方將針對暴力幫派、槍毒及賄選等違法行為加強查緝，不容許任何暴力犯罪介入選舉影響社會秩序。

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(中時 )