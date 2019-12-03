男星涂晨洋改名後大豐收！ 19:542019/12/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男星涂晨洋改名後大豐收！(水舞娛樂提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男星涂晨洋自從今年改名之後，雖然戲劇演出銳減，不過最近其他的邀約不斷，除了喜宴、晚會演唱，也悄悄地接了幾場尾牙主持，甚至還到購物台擔任代言人，問他今年是不是大豐收？他客氣地表示，自己是屬於薄利多銷，CP值超高的藝人，歡迎各界踴躍敲通告。 而即將出版唱片的他，最近又受邀演唱「美華泰流行生活館」的形象廣告歌曲，該形象歌曲特別邀請曾經幫黃鶯鶯、任賢齊、陳曉東以及張信哲等人寫歌的知名創作人余傳賢譜寫，即日起將在全台門市播放，未來也會陸續在各平台曝光。 (中時電子報) #涂晨洋 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州現場／高以翔粉絲湧入殯儀館弔唁 帶百束鮮花淚守最後一晚 19:242019/12/01 娛樂 高以翔大哥現身靈堂 離去時雙手合十 13:422019/12/02 娛樂 林志玲甜蜜跨刀AKIRA師弟MV 小倆口獻聲中文誠意足 15:002019/12/02 娛樂 陳偉霆悼念高以翔 多希望能阻止一切的發生！ 15:042019/12/02 娛樂 直播／高以翔第一殯儀館、靈堂現場直擊！ 16:222019/12/02 娛樂 簡浩發文悼念高以翔 「只希望噩夢趕快結束」 16:592019/12/02 娛樂 圖輯／高以翔回家了 水晶棺槨杭州到台北 18:242019/12/02 娛樂 小S得知高以翔死訊大哭 「久久無法面對世界」 18:142019/12/02 娛樂 高以翔母為他選燦笑遺照原因引熱淚 和他暖男個性有關 19:322019/12/02 娛樂 黑豹男星揪驚奇隊長 現實版「超級英雄」搬上大螢幕 16:022019/12/03 娛樂 娛樂熱門新聞 高以翔靈堂一片花海 張鈞甯送花籃被婉謝有原因 - 娛樂 談高以翔驟逝 吳宗憲曝第一時間破口大罵 - 娛樂 名嘴節目脫口：我認識楊蕙如 她沒這麼壞 - 新聞 迪麗熱巴紅毯大爆乳 美人魚裝尬娜扎 - 新聞 目睹倒下急找醫仍救不回高以翔！黃景瑜身心煎熬 暴瘦一圈臉憔悴 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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