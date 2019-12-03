男星涂晨洋自從今年改名之後，雖然戲劇演出銳減，不過最近其他的邀約不斷，除了喜宴、晚會演唱，也悄悄地接了幾場尾牙主持，甚至還到購物台擔任代言人，問他今年是不是大豐收？他客氣地表示，自己是屬於薄利多銷，CP值超高的藝人，歡迎各界踴躍敲通告。

而即將出版唱片的他，最近又受邀演唱「美華泰流行生活館」的形象廣告歌曲，該形象歌曲特別邀請曾經幫黃鶯鶯、任賢齊、陳曉東以及張信哲等人寫歌的知名創作人余傳賢譜寫，即日起將在全台門市播放，未來也會陸續在各平台曝光。

(中時電子報)