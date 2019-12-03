挺小英顧台灣座談會蘆竹區後援會3日在萬翔餐廳舉行，近千名支持者到場，民進黨副總統參選人賴清德協同尋求連任的立委鄭運鵬一起參與，賴清德表示，0至6歲育兒及老人長照政策，希望民眾用選票來支持加碼。

挺小英顧台灣座談會3日來到蘆竹地區，民進黨副總統參選人賴清德（左二）幫尋求連任的立委鄭運鵬（右二）拉抬聲勢。（甘嘉雯攝）

「英德勝利，贏得勝利，總統連任，國會過半！」大批支持者簇擁下，賴清德來到蘆竹地區後援會，他說，鄭運鵬在國會曾提醒他，如何促進家庭願意生育，那時0至2歲僅每月2500元，5歲至6歲每月領2500元，2至3歲未領，3至4歲都沒有，之後他與主計處討論，統一成0至6歲2500元。

「蔡總統說，她若連任成功，0至6歲則加碼到每月5000元！」獲得在場人士支持，賴清德說，第一次民進黨執政時，扁政府發老人年金3000元，而到第二次蔡英文執政則重視育兒津貼，因為出生率下降，少子化嚴重。

挺小英顧台灣座談會3日來到蘆竹地區，民進黨副總統參選人賴清德（中）幫尋求連任的立委鄭運鵬（右）拉抬聲勢。（甘嘉雯攝）

「公公不敢問媳婦要不要生，不敢給壓力，前年出生19萬人，去年17萬人，政府要做到年輕人敢生！不要因為經濟負擔而不敢生」。

至於老人年金，蔡政府也加碼到3500元，長照經費從50億元增加至今400億元，連任後1年還要增加200億、到達600億元。

桃園市長鄭文燦（左）到蘆竹參加2020台灣要贏後援會成立大會，並且頒發聘書給各區會長。（甘嘉雯攝）

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(中時 )