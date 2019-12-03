民進黨今宣布成立打假反賄小組，前法務部長邱太三擔任召集人。時代力量前主席、不分區參選人邱顯智在臉書批評，邱太三日前因涉嫌關說正在審理的某醫院院長逃漏稅案，辭去國安會首席諮詢委員，幾個月後卻擔任執政黨反賄選小組召集人，真是無比荒謬與諷刺。

邱顯智指出，日前擔任國安會首席諮詢委員的邱太三，因為邀宴桃園地檢檢察長彭坤業，涉嫌關說正在審理中的某醫院院長的逃漏稅案，因而下台，幾個月過去卻變成執政黨反賄小組召集人，真是令人傻眼。

邱顯智說，4年過去，現在依然沒有妨害司法公正罪，有關係就沒關係，連做過法務部長、國安會咨詢委員的人，涉嫌司法關說、嚴重破壞司法公平，也不會受到任何處罰，甚至還可以當「反賄選小組」召集人，宣稱要反賄選、避免不適當的人選擔任公職。

邱顯智質疑，一個因涉嫌司法關說而去職的前法務部長、國安諮詢委員，對自己造成司法傷害完全沒有任何反省，邱太三不就是最不適當擔任公職的人選，還能如此大言不慚，也只能無言。

邱顯智強調，未來若進入國會將努力通過妨害司法公正罪，讓這些關說司法的「大人們」，能夠受到追訴處罰，不論有錢無錢、有權無權，回歸最起碼的司法公平。

(中時 )