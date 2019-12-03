成立有機農業合作社後，有機農將不用再單打獨鬥，可以合力一起將好的農特產賣出去。(新北市石門區公所提供／張睿廷新北傳真)

新北市近年積極推廣有機農業，全市目前有226戶認證有機農，其中石門區通過驗證加申請中的就有30家，名列前茅，不過農友不懂行銷，在販售端總單打獨鬥，成本墊高，利潤降低；石門區公所為解決問題，將開先例首創全新北第1家區辦「有機農業合作社」，藉分工合作模式，協助有機農將產品行銷出去。

新北市石門區長期以來出產許多有機農特產品，但農友幾乎都是自己種、自己賣，花費許多心力、成本在銷售上，導致價格也跟著漲高。

石門區公所為協助農友解決問題，決定籌組「有機農業合作社」，把所有有機農的菜瓜、南瓜、高麗菜、萵苣等時蔬統合起來行銷、販售，讓農民能更專心於種植作物上。

石門區長林俊宏也邀請前石門鄉長鄭庚和擔任精神領袖，協助籌組新北市首間區辦「有機農業合作社」，預計年底能夠成立。

新北市農業局表示，他們在行銷方面也會盡力協助這些有機農，讓市府資源挹注至合作社，讓成效更顯著。

(中時 )