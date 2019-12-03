音樂愛情電影《絕世情歌》3日在西門町晚間舉辦電影首映會，演員王柏傑、李毓芬、楊千霈、莊晴晴再次聚首，分享拍攝的酸甜苦辣。王柏傑和李毓芬分別在片中開金嗓，對歌唱不那麼在行的王柏傑，拍攝時和導演不斷討論，更和李毓芬一起學了一個月的烏克麗麗。李毓芬雖是歌手出身，但在片中唱歌機會反而不多。

被問起導演會不會對演員的歌唱技巧有所要求，導演想了想表示：「到頭來我都是以他們演技為主。」王立刻大笑說：「講我怎樣沒關係，但她（李毓芬）是歌手出身耶！」讓全場大笑，導演則趕緊打圓場解釋：「不會去刁鑽歌唱技巧，轉音高音什麼的，整體還是以演技為主。」

王柏傑有一場戲和樂團一起在台東鐵花村表演，拍攝時李毓芬也在現場觀賞，她回想這場戲時，笑著對王說：「滿為你捏一把冷汗，但唱得很迷人。」他們2人雖然拍攝現場真唱，但因為拍攝時天候不佳，收音時背景都是風雨聲，因此還進錄音室補唱完成。

《絕世情歌》首映會。（羅永銘攝）

在《絕世情歌》演出畫龍點睛一角的楊千霈，在片中飾演癌末病人，氣色看起來很不好，「當時很多朋友看到角色照，都覺得我看起來真的病重」，她還透露王有天惡作劇傳片中她的告別式照片，讓她覺得不自在，去拜拜求心安後竟然發現意外懷孕。她感慨，雖然電影角色的故事有些遺憾，但現實生活裡面卻意外得到寶貝，覺得驚喜。王柏傑在片中飾演一名失意的駐唱歌手，因為意外而帶著外甥女莊晴晴到花東踏上尋父之旅，在旅途中邂逅了李毓芬飾演的陽光背包客。莊晴晴表示，拍攝時最害怕和王對戲，尤其是某一幕他逼真地發怒起來，當場就把她嚇哭。

《絕世情歌》首映會，楊千霈、莊晴晴出席。（羅永銘攝）

問起來自新加坡的導演王國燊選角經過，他表示過去都從MV認識李毓芬，覺得她給人活潑的感覺，認為是不二人選。結果認識後才發現李毓芬實際上個性比較冷靜，和角色差異大，不過也因為是這樣的反差，才讓李毓芬接下了這個角色，「我覺得角色選和自身不同性格的，才會有趣、有變化。」而《絕世情歌》男主角王柏傑的外型滄桑中帶著憂鬱，讓導演覺得十分合適。

《絕世情歌》首映會。（羅永銘攝）

來自新加坡的導演王國燊把台灣作為《絕世情歌》的故事舞台，他表示，由於新加坡地小，「從東邊到西邊只有42公里」，尋人故事在當地戲劇張力較弱。該片也在台灣完成剪接，「為了找到最接台灣地氣的表達方式，前後共嘗試剪了12個版本，因而從拍攝到後製經過2年，才終於完成電影」。電影12月6日上映。

(中時 )