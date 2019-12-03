宋祖德昨發文批評。（圖／翻攝自宋祖德微博）

宋祖德今年1月才因被霍建華提告，判賠20萬人民幣。（圖／資料照片；取自宋祖德微博）

高以翔上月在寧波錄影時不幸心源性猝死，享年35歲，昨(2日)小S被問此事，坦言知道時當下忍不住難過痛哭，為此哭泣了很多次，「因為很想念高以翔，所以才一直哭。」對此，曾亂爆料謝霆鋒、王菲分手，又被霍建華、林心如告輸的「吃屎名嘴」宋祖德竟開腔，稱小S虛偽。

宋祖德兩年前亂爆料鋒菲分手走紅，還引出謝霆鋒拿著大便形狀的巧克力PO照，要宋祖德說話算話「吃屎謝罪」，宋祖德之後又攻擊霍建華和林心如，稱兩人辦了隆重婚禮沒領證，引來霍建華夫妻雙雙提出告訴，今年1月法院判決霍建華夫妻勝訴，宋祖德不僅要發文道歉，還要賠償20萬人民幣（約86萬台幣）。

昨小S受訪，透露過去因《康熙來了》和高以翔多次碰面，覺得對方又帥又紳士，是個溫暖的男生，沒想到發生這種噩耗，令她「一度無法面對這個世界」，痛哭多次，宋祖德見此卻批評小S炒作、虛偽，其他網友則反酸宋祖德：「從沒說過他好話？你是在陰間看的嗎？」、「你又對這社會有多少貢獻呢，言談闊論別人好壞借人話題炒作正是祖德兄你」。

(中時電子報)