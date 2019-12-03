高以翔赴陸參加節目《追我吧》驟逝，震驚演藝圈，也讓高以翔的好友們相當難過。而事實上高以翔除了個性溫柔、體貼，還是個愛寵物的好男人，他的社群媒體上也常PO出與愛犬「帝歐」相親相愛的照片。近日，許多粉絲們回顧了這些照片時，紛紛心疼喊「狗狗還在等你回家」。

「帝歐」會聽高以翔的指令做出動作。（影／Youtube頻道「一袋女王」）

日前有網友翻出高以翔過帶愛犬上節目《一袋女王》的片段，歐全身毛色雪白、蓬鬆，還會做翻滾動作的途中，一聽到高以翔的指令，當他出手要牠「stay (等等)」，立刻全身僵硬地像布偶一樣定格不動，模樣十分可愛。

高以翔在節目中說到，自己之所以會養狗，是受摯友毛加恩影響。（圖/翻攝自Youtube頻道「一袋女王」）

高以翔在節目中說到，自己之所以會養狗，是受摯友毛加恩影響，而倆人皆選擇養小型犬博美，毛加恩養的叫「Kirby」、高以翔養的叫「帝歐」，他笑說牠是慢熟的毛孩子，個性就跟自己一樣。

高以翔很疼愛「帝歐」，也常常將「帝歐」放在肩頭上放閃的合照PO社群媒體與粉絲分享。近日，許多粉絲們回顧了「帝歐」與高以翔開心作伴的照片時，紛紛不禁淚喊「狗狗還在等你回家」、「毛小孩會很想你」。

(中時電子報)