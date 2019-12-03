以色列ISI 衛星公司(ImageSat International)的照片表明，中國大陸在美濟礁上部署飛艇，應該是增強其在南海的偵察能力，不過飛艇上搭載何種等級的感測器與雷達，很難從衛星照片上判斷。

南華早報(SCMP)報導，飛艇裡填充氦氣，可以在高空停留很長時間，從而提供了一種相對低成本、高效且全天候的空中監視器，並可以與地面雷達、衛星和預警偵察機配合使用，形成一種全面的監視網路。

ISI公司在11月18日拍攝的照片，是中國大陸已在該地區部署此類飛艇的首個證據。據軍事雜誌《Kanwa Asian Defence》稱，高空的飛艇可以監視半徑300公里內的空中目標和移動地面物體，並且可以安裝相控陣雷達，偵測區域的空中目標與海上目標。

南海、美濟礁，飛艇的相對位置與大小。(圖/ImageSat International)

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，運用飛艇來進行軍事偵察、監控預警、通信中繼與擔任防空誘標及飛航障礙，其實在軍事上並非新鮮事，早在二次大戰時期就已被大量應用，不管是同盟國或是軸心國都是。只是隨著航太科技逐漸發展成熟，飛機的性能更完整，太空衛星也具備偵察能力，因此飛艇有一段時間退出軍事領域。

至於如何分析美濟礁上空的飛艇?張競直白的表示，光從衛星照片上，很難判斷大陸飛艇的性能，以及上頭搭載是何種感測器。不過，中國大陸確實已應用飛艇在邊境保防的工作，在網路上已看到「空原反恐飛艇首飛成功」的宣傳照，顯然是應用在西藏高原上，因此在美濟礁上空的飛艇，應該也是類似的種類。

大陸已將飛艇應用在西藏高原偵察。(圖/張競提供)

張競認為，飛艇施放深受氣象條件限制，尤其是強風，不過與西藏高原相比，南海的風向要穩定的多，因此在南海島礁運用飛艇時，相其自然環境遠比西藏高原理想。但是南海也有另一個問題，就是鹽分對於相關裝備所產生的侵蝕，將是另項必須面對技術問題。

而且，我們並不知道美濟礁的飛艇是實驗用，或是已經長期駐，需知飛艇雖然滯空時間長，但也受限於氦氣流失的時間，需要定期重新填充，美濟礁是否有儲氣瓶與新裝填的設備? 或是都必須以飛機運送回本土重新裝填，這些是在討論美濟礁的飛艇，要納入的思考點。

(中時電子報)