阿雅帶領蘇有朋在WeTV《奇遇人生2》前往澳洲，一步步接近海島死亡真相，揭開塑料污染嚴峻之處的神秘面紗。蘇有朋認為，「通常人類做這些淨灘的行為，你都會覺得你在做好事，在這些目測範圍內，當下你確實會認為沙灘變乾淨了，然後得到某種滿足回家，但大家不會像我們現在這麼認真地替海龜著想，這集節目希望讓那些造成垃圾的人看到，驚呼這就是我做的。」他關心海洋的肺腑之言，讓網友直誇。

阿雅回憶與姊姊、鄰居組團練唱小虎隊歌曲的情景，直呼小虎隊是那個年代的TFBOYS。蘇有朋透露，「大家一起做兄弟的時光是不會忘記的，不管後來在外面，再經歷什麼風雨，那個感覺就不一樣。」他坦言，當時自己正值高一年紀，「但當時社會環境，對我的嚴苛，再加上後來我唸大學時選擇休學，又被罵慘了，覺得自己被嚇壞。」於是蘇有朋當時遠赴英國遊學，回台後除唱片外，持續進行主持與戲劇工作，因出演《還珠格格》爆紅。

蘇有朋揭開塑料污染嚴峻之處的神秘面紗。（WeTV提供）

談及現在總被問小虎隊的經歷會不會覺得煩？蘇有朋回答，「20幾歲時，當小虎隊必須要轉型尋找新的出路時，當大家一直拿過去的帽子套在你頭上，你會覺得有點煩，但當現在這個年紀，你還願意提起，我會覺得代表在你們心中，我還很年輕。」聊到愛情觀，他透露每個人要找到合適自己的另一半不容易，談到另一半的標準，他坦言，現在比較期待展開註定會發生的緣分與故事。

(中時 )