國民黨總統參選人韓國瑜競選歌曲《耀眼新藍天》MV今天晚間在韓國瑜YouTube頻道正式上線，MV以韓國瑜的護衛隊敬禮告別當開頭，韓國瑜回以擁抱；整首歌貫穿了韓國瑜這一趟傾聽之旅的畫面，讓人充分感受到韓國瑜的溫度。

《耀眼新藍天》MV甫上線，就吸引韓粉觀賞留言。網友嵐嵐嵐表示：「歌詞跟歌曲很符合韓市長，充滿正能量，大家一起跟著韓國瑜向前走，勇敢做夢，為了夢想打拚，走向美好的未來。」網友國政啟航說：「超讚的，把韓總溫暖的一面完全展現了！我們就是要這樣親民的總統。」

《耀眼新藍天》歌詞如下：

腳踏著泥土 揮灑汗水

用鞋印深耕 每塊心田

艱苦的眼淚 終將蛻變 共創新～藍天

時時又刻刻 努力不懈

心酸和苦辣 都熬成甜

高舉你 溫暖的雙手 共創新～藍天

一步一步一步 走向前

一路一路 從不服輸 不畏風雨 不妥協

讓未來 更耀眼

跟著我 ＃UP 去拚搏 ＃UP

大膽勇敢 去作夢

就 咬緊牙根 突破極限

烏雲散 見藍天

跟著我 ＃UP 去拚搏 ＃UP

熱血沸騰 不退縮

就 站穩腳步 跨越危險

那 一天 一天 一天 一定 會實現

＃韓國瑜＃何庭歡＃耀眼新藍天＃傾聽之旅

(中時 )