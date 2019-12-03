第21屆阿含桐山杯中日圍棋快棋冠軍對抗賽2日在廣州舉行，台灣旅日棋士張栩代表日本隊出賽，與大陸棋士范廷鈺對決，張栩持白子在第311手時以1目半獲勝。這是張栩5度叩關，首度奪冠。

張栩也為日本拿下睽違4年的冠軍，這是自第17屆以來，日本的第2冠。

(中時電子報)