張栩在阿含桐山杯中日圍棋快棋賽中奪冠 20:292019/12/03 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣旅日棋士張栩在第21屆阿含桐山杯中日圍棋快棋賽中奪冠。日本棋院即時在網上公布棋譜。(取自日本棋院官網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第21屆阿含桐山杯中日圍棋快棋冠軍對抗賽2日在廣州舉行，台灣旅日棋士張栩代表日本隊出賽，與大陸棋士范廷鈺對決，張栩持白子在第311手時以1目半獲勝。這是張栩5度叩關，首度奪冠。 張栩也為日本拿下睽違4年的冠軍，這是自第17屆以來，日本的第2冠。 (中時電子報) #張栩 #圍棋 也許您會感興趣 推薦閱讀 圍棋體育夯 推手黃馨慧栽培年輕選手 18:392019/10/27 生活 圍棋運動賽 560選手一較高下 04:102019/10/28 地方新聞 育達盃國際學生圍棋團隊賽 大獲好評 04:092019/11/17 企業經營 陸修法 台運動員可持證上崗 04:102019/11/28 運動天地 國際熱門新聞 俄科學家介紹凍土中的古老小狗 年齡18000歲 - 國際 凱特廚藝好嗎？專家打臉威廉 - 國際 大手筆！富豪狂捐44億台幣 逾400醫學生學費全免 - 國際 最可愛飛機！空巴A330-700L大白鯨 - 國際 劍指陸滲透？共諜案沸揚之際 澳政府要出手了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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