黃健翔的白蝦體型較傳統養殖蝦大，肉質更是鮮甜又Q彈。（張毓翎攝）

黃健翔以成本較高的「克菲爾乳酸菌」和牛奶來讓白蝦攝取天然的飼料。（張毓翎攝）

今年嘉義沿海養殖白蝦逾半數存活率不到2成，在白蝦養殖風險逐年提高之下，義竹鄉綠能生態養殖產銷班長黃健翔利用「克菲爾乳酸菌」養白蝦，不僅提高存活率，更讓白蝦長得頭好壯壯，體型比一般養殖蝦大1倍，此外，他以低密度養殖及循環水養蝦，減低對水土環境的負擔，在經濟發展與環境保護之間，取得平衡點。

嘉縣府農業處漁業科長張建成表示，白蝦為無脊椎動物，對特異性免疫反應弱，一旦染病便容易死亡，近年隨著全球氣侯與環境急遽變遷，異常氣候事件頻傳，養殖白蝦會因氣候及水質的劇變，導致蝦體緊迫而誘發疾病，造成整體育成率下降。

原本以慣性養殖的黃健翔說，剛入行時他跟大多數的養殖戶一樣，用一般飼料養蝦，但經驗不足的他，加上不擅控制水質及底土，造成魚蝦經常得病死亡，那段時間損失慘重，4年前在友人介紹下，了解「克菲爾乳酸菌」的好處，認為既然此菌對人體好，白蝦應該也能利用其優勢。

黃健翔便嘗試將「克菲爾乳酸菌」加入牛奶，變成發酵乳後再倒入魚塭，他說，相較虱目魚等魚類，白蝦所需蛋白質量多，發酵乳能使魚塭裡的橈腳類浮游生物大量繁殖，白蝦攝取此天然的蛋白質養分，故可以長得健壯又健康。

多數養殖戶1分地放養10萬至20萬隻蝦苗，但堅持低密度養殖的黃健翔1分地只放養2萬隻，最後收成量卻與其他養殖戶相同，他說，除控制養殖密度、運用天然飼料外，面對近年越來越惡劣的氣候環境，他目前正研究如何調整池底藻相、菌相，讓白蝦可生長更好。

(中時 )