以科幻風著名的美獨立級瀕海戰艦，具有雷達隱形功能，其實際戰力與功能飽受爭議。（圖／美國海軍）

伊朗海軍最近在首都德黑蘭舉行「海軍成就展」，展示了具有科幻風格且引人注意的三體隱身導彈驅逐艦模型，從外形來看，酷似美國海軍的瀕海戰鬥艦。尤其人訝異的是，這款導彈驅逐艦排水量只有3000噸，但卻配備了96單元導彈垂直發射器，直追大陸055萬噸驅逐艦112單元垂發數量。

伊朗的軍事發展獨樹一格，雖然整體水準不高，但經常能引發國防軍事界的話題，例如數年前一陣5代戰機熱潮時，伊朗也曾公布其F-313「征服者」隱形戰機，讓不少國家一頭霧水。伊朗海軍也因此不甘示弱提出Safineh級導彈驅逐艦概念，在這次的海軍展覽中首次以模型公開亮相，聲稱這款軍艦代表了伊朗在自主研發先進武器裝備上的巨大進展，未來將成為中東地區首屈一指的「海上堡壘」。這是伊朗海軍宣佈要研製排水量7000噸級別的導彈驅逐艦後，該國海軍的又一次大動作。

陸媒《今日軍事》引述伊朗媒體報導稱，此次展示了新型三體驅逐艦Sadfineh排水量只有3000噸，但配備了96單元的垂直導彈發射系統，還配備了57毫米或76毫米的主炮，以及4套近防系統、新型反艦巡航導彈。此外，Sadfineh驅逐艦還配備有類似神盾系統的多面陣相控陣雷達系統，航速超過40節。由於採用了三體設計，因此在高航速下阻力較低，平衡性較為出色，擁有兩倍普通船體設計的大型甲板，以及可容納2架直升機的機庫。

伊朗自行設計的Sadffineh三體驅逐艦後部也有直升機平台。（圖／環球網）

伊朗海軍表示，Sadfineh級驅逐艦將用於海岸遊擊戰和快速反應作戰。軍事專家則認為，單從這款戰艦的性能指標來看，相比美軍的瀕海戰鬥艦要遠遠領先，甚至比7000噸級別的052D驅逐艦也有較大優勢。目前還不清楚伊朗如何將這麼多武器裝備塞到一艘只有3000噸級別的船體中，即便是三體船設計，這也似乎遠超傳統的設計思維。舉例來說，排水量7000噸的052D型驅逐艦配備有64套垂發系統，排水量超過10000噸的055型驅逐艦則配備了112套導彈垂發系統，而只有3000噸的伊朗三體驅逐艦就有96套垂發，火力僅次於055大驅了。

報導指出，伊朗十分重視武器裝備的自給自足，非常值得肯定，但是這並不意味著伊朗能因此「趕英超美」的工業和科技水準，目前伊朗自主研製的最大水面艦艇即不久之前剛服役的「薩漢德」級導彈驅逐艦，而該艦的排水量只有1300噸，而且也沒有任何垂發系統。雖然伊朗海軍司令透露，伊朗新一代水面艦艇將配備垂發系統，但這畢竟要有一個過程，一上來就從1300噸的輕型護衛艦提升到7000噸級的大型驅逐艦，或者是配備96套垂發系統的三體驅逐艦，顯然象徵意義更大一些。

(中時電子報)