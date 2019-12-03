台北地檢署正式以「侮辱公署罪」起訴「卡神」楊蕙如，國民黨今(3)日召開「網軍抓到了！北檢認證！」記者會質疑，民進黨網軍逼死外交官。前駐紐大使介文汲大使表示，過去同為外交官同事的蘇啟誠出身農家，努力從特考一路從科員升上來，待人謙和有禮，在日本系統服務多年，榮譽感極重，且用生命捍衛清白。他認為，司法檢調單位一定要還蘇一個清白，「政治再如何不堪，也不該害死一個好人」。

介文汲表示，這起訴案將作為開端，除了要還給這位忠誠的公務員、外交官清白，他也期望檢調單位繼續釐清真相、向上追查，讓採取這種手段對待政治異己的人，得到應有的最嚴厲制裁，要讓種種冤屈破壞就此中止。

國民黨不分區立委候選人陳以信則表示，他認為此次起訴案有重要象徵意義，對於網軍有威嚇效果。從起訴書上可以看見，蘇啟誠受到的羞辱是由楊蕙如所雇網軍帶的風向，羞辱從何而來得到了印證。但他也提出幾點質疑，楊蕙如養網軍，每人每月一萬，到底楊每個月的資金來源是哪裡？是否還有其案子與1450有關？背後有沒有政府預算或外交預算在內？政府會不會在這個事件成為幫兇？他認為這些疑點，絕對值得社會繼續追查。

青年團總團長田方倫則表示，作為網路原住民，從沒想過網路會成為殺人工具，鍵盤上沾上外交官的血。這樣的網路操作是正確的嗎？究竟誰才是真正可恥的那位？期待楊蕙如、謝長廷出面自省，與大眾、外交官家屬道歉，他強調：「謝長廷大使你應該下台了」，也請謝長廷主動回台接受調查。

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