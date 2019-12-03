中央氣象局今（3）日指出，今年秋季（9月至11月）西北太平洋共有16個颱風生成，明顯多於氣候平均值11個；其中米塔颱風侵臺，侵臺颱風數接近氣候平均值1.2個。氣象局進一步指出，今年秋季臺灣平均氣溫偏暖，雨量方面除北部及南部沿海正常，其餘明顯偏少，阿里山、玉山及澎湖更創下該些站設站以來秋季雨量最少的紀錄。

展望未來一季，氣象局說，目前熱帶太平洋海、氣環境場接近正常，預測在明（109）年春季前仍以維持正常的機率較高。氣象局統計過去第一波北方系統影響臺灣的時間，顯示近數十年來有愈來愈晚的趨勢。經檢視該局及其他各國數值模式的預報，氣象局研判今年冬季（108年12月至109年2月）平均氣溫以正常至偏暖，雨量以正常的機率較大。

氣象局進一步提醒，未來一季時值隆冬，就如過去幾年，冬季平均氣溫即使偏暖，仍有寒流天氣影響的機會，季節內的天氣變化仍宜參考氣象局的短期天氣預報，如目前研判「12月上旬即可能有較強冷空氣南下影響的機會」。

氣象局提醒，在冷氣團或寒流影響期間，需要適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。而冬季期間是西半部地區的枯水期，氣象局呼籲民眾愛惜水資源，注意節約用水。

(工商 )