溫馨電影《花生醬獵鷹的願望》由《變形金剛》一砲而紅的33歲美國男星西亞李畢福（Shia LaBeouf）主演，據外媒報導，西亞光是看了本片30頁劇本，就決定要接演：「我對本片的成果非常滿意，我對自己作品的要求頗高，而這部電影真的很棒！」雖然西亞負面新聞多，甚至在該片拍攝期間因脫序行為而遭逮捕，與他一起演出的達柯塔強森（Dakota Johnson）近日宣傳時表示：「我認為這對西亞來說，是一個非常重要的時刻。我不譴責別人的錯誤，我希望他能夠度過這些錯誤的時刻。」

西亞李畢福（右）、查克格薩根在拍片期間培養出良好友誼。（采昌多媒體提供）

《花生醬獵鷹的願望》的唐氏症演員查克格薩根（Zack Gottsagen）與西亞在片中搭擋演出，他的一句話卻點醒了西亞，「你已經這麼成功了，而這部電影是我唯一的機會，你卻毀了它」。西亞受訪時感觸良多，「當我聽到查克對我感到非常失望時，彷彿是當頭棒喝，我想這是改變我人生的契機」，兩人的情誼不只在電影中，現實世界也能讓彼此成長。

導演之一的泰勒尼爾森（Tyler Nilson）表示：「想不到我們有幸能請到西亞，他是我合作過最認真的演員。這部電影的重點是兩個男主角的情誼，以及他們相處的情形。西亞一來就與查克建立情誼，這是假裝不來的。他是導演也是演員，他跟我們一樣在乎這部電影，他每場戲都做到盡善盡美。」

《花生醬獵鷹的願望》締造票房奇蹟，稱霸今年美國獨立電影票房之冠，該片由達柯塔強森（左起）、西亞李畢福、查克格薩根主演。（采昌多媒體提供）

由《小太陽的願望》製作團隊暖心打造的《花生醬獵鷹的願望》上映以來在美國掀起轟動討論，這部小兵立大功的獨立製作，零負評口碑，從最先的17家戲院，一路激增到1490家戲院聯映，戲院數增加近90倍之多，直到現在聯映16週都還欲罷不能，讓全美票房累積超過2000萬美元（約6.1億元台幣），稱霸今年美國獨立電影票房之冠。該片12月6日在台上映。

(中時 )