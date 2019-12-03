強颱風「北冕」周一（2日）登陸菲律賓馬尼拉東南面的索索貢省古巴特鎮，帶來狂風暴雨，至少4人死亡。中部比科爾區約34萬居民撤離，部分地區水深及屋頂，不少樹木及電線杆倒塌。北冕有所減弱，但仍然強勁，現正移向馬尼拉南部，預料周四（5日）離開菲律賓。

根據東網報導，北冕持續最大風速達每小時150公里，最大陣風為每小時205公里。國家災害管理機構官員表示仍在檢視損失，但情況看起來相當嚴重，有職員被吹飛的玻璃擊中。有留守居民目擊強風吹起建築物的屋頂：「我們決定留下，因為我們的家用混凝土建成，希望能撐過風暴。」

馬尼拉的尼諾伊‧阿基諾國際機場周二（3日）上午11時關閉，近500班航機取消。機場預料關閉至當晚11時，但仍需視乎天氣狀況。政府呼籲乘客勿前往機場，有周一乘坐航班到菲律賓的乘客表示，經歷人生最搖晃的航程。另外，當局呼籲居住在馬尼拉低窪地區的市民撤離。

(中時 )