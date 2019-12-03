民進黨副總統參選人賴清德3日晚間陪同立委鄭運鵬到桃園福元宮參香，笑言廟方感嘆100多年來首次有總統級政治人物來參拜，允諾「英德配」高票當選，要再來感謝，他也提到桃園若贏、國會就能過半，身為民進黨團書記長的鄭運鵬這一席絕對不能掉，呼籲大家總統投英德、立委選運鵬、政黨票投民進黨。

賴清德馬不停蹄為爭取連任的鄭運鵬助選，第三站到小檜溪一帶的桃園區福元宮參香，受到選民夾道歡迎，「凍蒜」聲不絕於耳。

賴清德除祝大家平安順利大賺錢，也提到，廟方感嘆建廟100多年來，從沒有總統級政治人物來參拜，當場允諾若高票當選，一定要再來一次跟神明謝謝，向鄉親請託，全心全意讓英德配贏得大選。

民進黨副總統參選人賴清德3日晚間陪同立委鄭運鵬到桃園福元宮參香，支持者紛紛請他簽名。(蔡依珍攝)

賴清德也喊出長照2.0升級，直指馬政府時代老人照顧1年僅50億元，蔡英文上任後提高到400億元，銀髮長輩看得到、用得到，未來居家照顧也要再加強，預算將增加到600億元。他也提到，年輕人不敢生小孩，去年新生兒僅17萬人，成國家問題，蔡英文讓0至6歲幼兒每月至少領2500元，未來更要1個月至少領5000元，獲得現場支持者歡呼讚揚。

賴清德也提到，他當閣揆時對桃園很好，細數包括中壢三鐵共構、綠線捷運、南崁交流道、興建快速道路等，都是他任內通過的桃園重大建設，笑言自己是「桃園好朋友」。

賴清德說民進黨團書記長的鄭運鵬這一席絕對不能掉。(蔡依珍攝)

賴清德提到，桃園能有這麼多經費，除了有第一名的市長鄭文燦，最重要的就是認真的立委鄭運鵬，在五星級市長向中央討經費前，鄭運鵬都已經幫忙打點好一切，才能又快又順利，強調一定要讓鄭運鵬繼續留在立法院打拼，「桃園立法委員若能夠全壘打，我們立法院絕對過半！」尤其過半需要國會領袖來帶領、落實蔡英文總統的政見，就算晚來、講話有點燒聲仍要拜託鄉親，全力支持立法院民進黨團書記長鄭運鵬。

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(中時 )