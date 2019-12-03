《多情城市》演員群傅子純、藍葦華、張䕒心、蘇晏霈近日參加公視與Yahoo TV聯合製播的益智節目《一呼百應》，大玩主題「台灣俗語仙拚仙」，台語流利的藍葦華竟在節目中踢到鐵板，沒人知道「一物剋一物」的台語俗語，差點讓節目無法進行。

曾兩度獲得電視金鐘獎肯定的藍葦華，被黃子佼尊稱是戲劇的金字招牌，這次在劇中他與傅子純飾演換帖好兄弟。飾演好人的傅子純認為戲劇一定要有壞人才會好看，沒想到黃子佼竟接口：「如果收視率一掉下去，他就會變成壞人了。」他表示只要收視率往下降，就可以立刻開始改劇本，請編劇把好人寫成壞人，並開玩笑表示這就是ON檔戲的好處。

吳姍儒（右）、黃子佼努力給提示。（公視提供）

藍葦華流利的台語也常展現在戲劇作品中，題目問到「夕陽」台語，他毫不猶豫回答「西照日」，沒想到接下來的題目卻讓他踢到鐵板，節目搶答題詢問，「請說出形容『一物剋一物』的台語俗語？」兩隊都不知道答案，主持人連喊三聲都沒人敢按鈴搶答，差點讓正在直播的節目喊卡，吳姍儒也忍不住大喊：「一起玩，不要不理我們嘛。」還使出自創「音階提示法」，黃子佼甚至還把鄭進一的同名歌曲給唱出來，終於讓橘隊的傅子純與藍葦華兩人回答出正確答案：「胭脂馬拄到關老爺。」

(中時 )