陳揮文廣播節目談楊蕙如。(影片自9:23開始)

「卡神」楊蕙如日前遭查出疑似是綠營網軍頭目，遭台北地檢署與其下線蔡男一同起訴，引爆輿論熱議；對此資深媒體人陳揮文今(3日)在廣播節目直言他覺得楊蕙如欠已故駐大阪辦事處長蘇啟誠一個道歉，不過他還說了這句，「我認識楊蕙如，我認為她沒這麼壞啦。」

陳揮文今日在廣播節目中談起楊蕙如涉嫌用網軍帶風向案，他說法律講的是故意跟過失，兩者刑責天差地遠，而陳揮文也認為楊蕙如是故意幫謝、刻意長廷辯護，她的過失是間接導致蘇處長的輕生，「我覺得楊蕙如她欠蘇處長一個道歉，特別應該去跟他的家屬致意。」

不過陳揮文也稱這一定不是楊蕙如故意的，為什麼呢？他接著緩緩道出原因：「我認識楊蕙如，我認為她沒那麼壞啦！她就是要賺錢嘛，誰不要賺錢？愛錢、開公司、接案子啦，本來想從政選立委啊，那個都沒有錯。」

陳揮文再次強調，楊蕙如一定不是故意的，可是今天蘇處長的悲劇，在道義上楊蕙如一定有責任，直言楊蕙如應該出面交代，並向蘇處長道歉。

而昨晚陳揮文在直播節目中談及楊蕙如事件時，也透露當年楊蕙如剛出名，第一個電視通告就是上《新聞挖挖哇》，那天他也是來賓之一，稱楊蕙如剛出社會很清秀，講話也是怯生生，坦言當時完全看不出後來的楊蕙如會與政治有這麼大的連結。

(中時電子報)