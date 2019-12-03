民進黨副總統參選人賴清德3日和桃園市長鄭文燦、立委參選人鄭運鵬到龜山山頂集會所和居民會談，賴大讚鄭運鵬能力十足，呼籲民眾支持。他也說，他是歷屆行政院長，給予桃園最多經費的一位，爭取民眾支持。

賴說，我和鄭文燦、鄭運鵬就像是兄弟、手足，我很歡喜，過去在立法院，曾在黨團擔任幹部，現在已經交給一流的人才鄭運鵬。過去他擔任台南市長的時候，鄭文燦還沒擔任市長，曾經拜訪他，詢問桃園市長有什麼重要的政見可以提供。鄭文燦當選之後，也曾拜訪他。賴說，第一名的市長已經也交給也是第一明得鄭文燦。

他稱讚，鄭運鵬首次到立法院，他就覺得這個年輕人，不只是年輕、話又會講、有理想、又認真打拚、也有專業也有。他打趣說，不要說立委，當女婿也很好。不過鄭運鵬既然不能當女婿，投一票給他當立委也很好。

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(中時 )