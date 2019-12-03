中華棒協與中職聯盟為了明年「6搶1最終奧運資格賽」的主導權再度摃上，中職今天公布今年1月底雙方簽訂的「合作協議書」，載明除2019年12強賽事，未來由職業選手為主體的一級棒球國際賽，就是由中職負責賽事的規畫、國家隊組織、訓練與參賽事宜，以及目前爭議核心的「賽事主辦」。

體育署國際及兩岸運動組許秀玲組長下午也披露相關條文，表示體育署為見證單位，尊重棒協與中職合作協議書的內容。

棒協2日聲明表示，6搶1中華隊的選、訓、賽等事宜將繼續委由中職負責，但「賽事舉辦」部分，由於中職股東結構改變，由4隊增為5隊，Lamigo球團也轉賣給日本樂天企業，期待三方協議書做修改調整；跳腳的中職則說不必「多此一舉」，照協議走即可。

說穿了，中職與棒協每次爭執，核心議題就是誰負責賽事舉辦，也就是賣票「賺錢」。而中職從4隊變成5隊，為何成為棒協要求修改協議的主張？因為在今年12強預賽由棒協主辦，票房收益原本協議給中職球團各新台幣200萬，後來加碼到300萬，最終分紅共1200萬，多了味全龍怎麼喬？棒協有意見。

但棒協的異議其實不能成立，因為那是在「賽事舉辦」仍由棒協負責的情況下，才有票房收益如何分給中職球團的問題。若「賽事舉辦」確定交由中職負責，幾隊分配那是中職自家的事，要討論的反而是「給棒協多少分紅」才合理。

(中時 )