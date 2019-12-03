導演廖克發首部劇情長片《菠蘿蜜》3日釋出電影預告，台灣帥氣小生吳念軒裸身在玉米田裡揮汗爆砍畫面曝光，廖導妙喻這場戲是「龍珠鏡頭」，透露兩人初次見面就掏心掏肺大聊人生，吳念軒還無預警講到噴淚，廖導相中他的誠懇態度，當場決定男主角「就是他了」。

廖克發說吳念軒沒有明星架子，說話相當真誠、甚至講到噴淚；吳念軒則說：「因為導演的眼神好像很關心我、很在乎我，像個朋友一樣的跟我聊天，我才會毫不客氣的傾吐心事！」又某次在片場對鏡位，吳念軒突然消失在畫面外，原來是趁空檔跑去幫路過的老奶奶搬腳踏車，廖克發讚他「老實」又「善良」，真情流露的樣子正是「一凡」的模樣。

導演廖克發用代表水果菠蘿蜜展現大馬遊子的彼岸鄉愁。（牽猴子提供）

《菠蘿蜜》沒有預寫的完整的劇本，演員意外突出的臨場反應都被視為珍寶，劇組稱之為「龍珠鏡頭」。除了預告中一凡爆砍玉米的畫面外，吳念軒的另一顆龍珠就是與女主角萊拉的分別。為了自然的展現劇情，劇組並未於拍攝時清場，此時吳念軒出奇不意的抱了萊拉一下，現場瞬間凝結的氣氛恰到好處，廖克發逗趣的說：「當時我們都很怕旁邊的路人看向鏡頭，害我們NG！」

吳念軒與女主萊拉「散場的擁抱」令片場劇組為之驚艷。（牽猴子提供）

《菠蘿蜜》敘述吳念軒飾演的大馬僑生一凡，因身分與國家制度，不得已來到台灣念大學；在他試圖尋找歸屬感的同時，與同為異鄉人的單親媽媽萊拉漸漸產生了情愫。電影中透過一凡看似平凡無奇的背景，展現馬來西亞世代間的隔閡與流浪異地的鄉愁。該片明年1月3日上映。

(中時 )