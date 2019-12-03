開著海區「行動圖書車」的張先生除了整理圖書車、為學童朗讀英文書，他也隨時留意學童爬梯子時的安全。（張毓翎攝）

「行動圖書車」是插上翅膀的書櫃，將書本飛到愛書人手上。（張毓翎攝）

「行動圖書車」不僅提供書籍借閱，也有準備簡易桌椅給學童使用。（張毓翎攝）

為了讓偏鄉學童能享受閱讀的樂趣，嘉義縣政府有2台「行動圖書車」每周都會分別開進山、海區的鄉鎮市，把圖書資源送到資源較為缺乏的學校，近年隨著少子化等影響，參與人數漸漸減少，因此，預計從明年寒假開始，將利用刷書本條碼的方式，追蹤學童喜愛的書籍類型，提升學童閱讀風氣。

「行動圖書車」自2012年啟航，開著海區行動圖書車的張先生說，這幾年遇到很多意想不到的事，像他有遇過學童誤以為圖書車是「餐車」，詢問他有沒有賣咖啡、下午茶，讓他十分哭笑不得，還有碰過調皮的學童將梯子藏在車子底下，不過，也有許多學童非常親切、有禮貌地向他問好。

據統計，今年上半年行動書車在海區駐點大約60場、參與人次約4500人；山區駐點約56場、參與人次近2300人，張先生說，行動圖書車行駛駐點以平日周一、二、四、五，服務據點遍及學校、幼兒園，即便是遠達山區的學校都可看到行動圖書車的蹤影，此外，推廣閱讀平權觀念，行動圖書車駐點也會以閱讀貧脊區域優先。

管理海區行動圖書車的六腳鄉北美國小教導主任趙美貴表示，目前行動圖書車停置在學校後，學童會自已直接取書來閱讀，看完再放回書櫃，有鑑於少子化，閱讀人數逐漸下降，計畫從明年寒假開始，以刷條碼方式來追蹤學童所選的書籍，之後也會針對熱門的書籍類型放置，提高學童閱讀率。

(中時 )