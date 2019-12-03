「國家賠償法部分條文修正草案」3日經立法院三讀通過，法務部表示，三讀通過的條正條文，藉由責任分明，提升民眾自主管理意識，達到山域、水域全面開放的政策目標。

法務部指出，行政院在10月21日召開「向山致敬，啟動山林政策新思維」記者會，宣布開放山林政策，並以「開放」、「透明」、「服務」、「教育」和「責任」為五大政策主軸。為落實上述五大政策主軸中的「責任承擔、觀念散播」，本部爰擬具「國家賠償法部分條文修正草案」，經行政院院會通過並於108年10月24日函請立法院審議。的後在11月6日經立法院第9屆第8會期司法及法制委員會第15次委員會議審查完畢，並在19日黨團協商完竣，今日完成三讀，感謝立法、行政部門的共同努力與支持。

法務部說，這次修正草案的重點是，開放的山域、水域等自然公物或其設施，經管理機關等為適當的警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負或減免賠償責任。

民眾在開放的山域、水域等大自然從事戶外冒險或具危險性活動，考量管理機關對於該等公物及其設施的管理，以維持原有地形地貌為原則，還無法全面設置安全輔助設施，也不宜或難以人為方式除去風險，所以，人民在接近使用山域、水域，也應具備風險意識，做好自主管理，責任承擔。增訂管理機關等就人民使用該公物及其設施已為適當的警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負或減免損害賠償責任。

擴大因公共設施所致損害的保護客體。配合實務見解，因公共設施設置或管理有欠缺，所造成人民權利侵害的國家賠償事件，不以公共設施的所有權屬於國家所有為必要，均有國家賠償法的適用。又考量公共設施設置或管理的欠缺，也可能造成人身自由的侵害，本次修法爰將「人身自由」增列為本條的保護客體。

公共設施委託民間團體或個人管理所生損害，國家應負賠償責任。行政機關將公共設施委託民間團體或個人管理者，對於該等設施於委託管理後，致生人民損害，政府機關有無國家賠償責任，時有爭議，這次修正予以明定，公共設施委託民間團體或個人管理所生損害，國家應負賠償責任。

此外，配合以上的修正，酌修第8條第2項行使求償權及第9條第2項確定賠償義務機關規定。

(中時 )