國民黨台北市議員游淑慧貼出多張照片，證明謝長廷與楊蕙如關係匪淺。(圖/擷自游淑慧fb)

國民黨台北市議員游淑慧貼出多張照片，證明謝長廷與楊蕙如關係匪淺。(圖/擷自游淑慧fb)

「卡神」楊蕙如利用網軍發動攻擊，導致駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，楊蕙如因此遭依《侮辱公署罪》起訴。爭議燒向駐日代表謝長廷及民進黨，民進黨全黨上下急忙切割關係，謝長廷亦在臉書貼文「楊蕙如的事情我都要負責？」，以示抗議。對此，國民黨台北市議員游淑慧特別貼出多張照片，證明謝長廷與楊蕙如關係匪淺，不容謝長廷狡辯。

游淑慧今晚在臉書貼文指出，民進黨今天聲明表示，楊蕙如案與民主進步黨「毫無關係」，譴責國民黨蓄意將此事與民進黨粗糙聯結。剛剛在節目上，謝系立委參選人蔡沐霖也說楊蕙如和謝長廷的關係是十幾年前。

對民進黨推拖閃避，游淑慧直接拿出謝長廷與楊蕙如在多個活動的照片，直嗆「這些照片，當事人應該不陌生吧？有送駐日代表謝長廷去日本的合照、有長工辦公室的聚會活動照、有民進黨競選活動的宣傳文宣。看看明天民進黨會不會說，謝長廷和民主進步黨毫無關係；內政部長徐國勇和民主進步黨毫無關係：立委管碧玲和￼民主進步黨毫無關係。」她譏諷￼民進黨目前的動作是「異次元切割刀揮刀切、割、斬！」。

游淑慧更指出，曾任總統府發言人、現為蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明，好像也同框了，林鶴明和楊蕙如同框一起送謝長廷？嗯，一定只是剛好！楊蕙如與民進黨的關係，就是「蓋棉被純聊天」的關係；千萬別做不當聯想。

最後，游淑慧提醒網友們：一、楊蕙如的網軍集團有沒有參與黑韓產業鏈？二、除了楊蕙如以外，還有多少的「楊蕙如們」？

(中時電子報)