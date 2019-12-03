桃園市長鄭文燦3日馬不停蹄為「桃園隊」的黨籍立委輔選。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦3日馬不停蹄為「桃園隊」的黨籍立委輔選。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦3日馬不停蹄為「桃園隊」的黨籍立委輔選。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦3日馬不停蹄為「桃園隊」的黨籍立委輔選，他提到蔡英文總統在桃園的支持度明顯領先過對手韓國瑜，且還在拉開差距，立委選情確實是五五波，會盡力爭取最大支持。

鄭文燦3日陪同蔡英文總統桃園「走透透」，幫黨籍的立委參選人輔選，他提到，希望每一席都要全力以赴，坦言上次輸跟贏差距都在1000票、2000票以內，當選的立委跟落選的立委差距都不大，這一次一定會是在五五波之間，所以每一個選區都可能會贏，每一個選區都要全力以赴。

「總統選情不是五五波，有領先且持續拉開差距！」身兼蔡英文桃園競選總部主任委員的鄭文燦也提到，桃園的總統選情是穩定領先，未來也會慢慢拉開，桃園立委的選情則是審慎樂觀漸入佳境，他認為，桃園在過去的選舉紀錄上民進黨有輸有贏，但是每個選區都會全力以赴。

「蔡總統在桃園的支持度是明顯領先過韓國瑜！」鄭文燦說，市長的滿意度將近8成，他會盡力來帶動整個選情，至於外傳「桃園要贏5萬票」，鄭文燦不置可否，強調自己從來沒喊過，希望在選舉過程中，盡力以政績跟願景爭取最大的支持，不會設定數字。

(中時 )