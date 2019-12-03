雨連下三天！中央氣象局預報員李孟軒表示，受到南方水氣影響，明（4）日起，全台降雨明顯增加，影響將持續到周五，北部、東北部降雨最為明顯，各地低溫約在15至18度。

中央氣象局表示，受東北季風影響加上南方雲系北移，明起全台各地降雨機率將明顯提高，轉為容易下雨的天氣，上半天東半部、北部有機會出現短暫降雨，西半部雲量也會增多，有零星飄雨的現象，下半天各地的雨勢將轉趨明顯，晚上過後北部、東北部有局部大雨或豪雨發生機率。

溫度方面，氣象局指出，各地低溫約15到18度，白天北臺灣高溫在18至20度，其他地方約21到23度。

臉書《天氣風險》提到，各地轉雨的時間大概落在周三下午至傍晚，周三的雨還不會太大，偶爾一陣一陣的小雨，周四至周五上午全台各地有雨，其中，北部、宜蘭雨勢最明顯且會持續整天，直到周五下半天水氣減少，剩北部有短暫陣雨，周六轉為乾冷，下周二氣溫才會回升。

(中時電子報)