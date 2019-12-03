刑法中有關罰金數額的規定，經常讓民眾搞不清楚，立法院3日三讀通過刑法部分條文修正，對於刑法罰金的換算標準在各條文中明定，適用標準一致，日後適用刑法罰金刑不須再換算，且標準一致，較修法前更為明確。

法務部指出，刑法分則有關罰金數額規定，自1935年以來，是以「銀元」為單位，早已不符現狀，自1983年6月歷次以後，又有修正提高為3倍、30倍及以新台幣為單位，造成整部刑法分則的罰金刑適用標準不一，未盡明確，所以有修正的必要。

這次立法院立法委員周春米等人提案修正，依刑法施行法第 1條之1規定，就刑法條文中有關原定罰金數額加以調整，將換算標準於各條文中明定，法務部為求適用標準一致，也提出對應修正條文以供討論，經立法院司法及法制委員會審查後，三讀通過，修正刑法第108條以下共 116條條文。日後適用刑法罰金刑不須再換算，且標準一致，較修法前更為明確，有助於司法實務適用，並讓民眾一目瞭然，減少誤判、誤認而維護人民訴訟權益。

(中時 )