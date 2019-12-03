媒體人蔡玉真日前在節目上公開指稱韓國瑜「抱女人、養小三」、「喝了酒之後會砸破玻璃要刺人的人」，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室3日晚間發出聲明，今日已對蔡提告公然侮辱、加重誹謗及違反選罷法；此外，台灣基進在臉書貼文「有一種無恥，叫做韓國瑜」，韓競辦今日也對台灣基進發文者提出妨害名譽、意圖使人不當選的告訴。

韓競辦聲明指出，針對媒體人蔡玉真今年11月18日在Youtube民視讚夯【辣新聞 搶先看】影片中，以「抱女人、養小三」、「喝了酒之後會砸破玻璃要刺人的人」等言論形容韓國瑜，足以貶損韓的人格及社會評價，已涉及公然侮辱與誹謗。

此外，蔡玉真的行為是公然散布不實言論，顯有基於使韓候選人不當選、有打擊韓候選人選情意圖，今日韓競辦以以公然侮辱罪、加重誹謗罪以及總統副總統選舉罷免法第90條，正式對蔡女士提出妨害名譽及意圖使人不當選之告訴。

韓競辦另指出，「台灣基進」的發文者在臉書粉絲專頁，基於公然侮辱犯意，11月25日張貼「有一種無恥，叫做韓國瑜」等語辱罵韓國瑜，嚴重貶損韓的人格及社會評價，也是公然散布不實言論、打擊韓候選人選情之意圖，今日競辦一併以公然侮辱罪及總統副總統選舉罷免法第90條，正式對「台灣基進」臉書發文者提起妨害名譽、意圖使人不當選告訴。

(中時 )