新北市新店警分局今（3日）與台灣銀行新店分行聯合進行攔截圍捕演練。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局今（3日）與台灣銀行新店分行聯合進行攔截圍捕演練。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局今（3日）與台灣銀行新店分行聯合進行攔截圍捕演練，年關將近，不法之徒覬覦金融機構大量現金流動，此次「攔截圍捕實境演練」以提升櫃臺人員應變能力，及強化線上巡邏警網快速應變能力，沒想不到警匪追逐現場太過逼真，民眾信以為真。

「碰！」的一聲槍響，嚇壞了辦事民眾以及辦公中的行員，2名惡煞衝進臺灣銀行內，隨即壓制保全，控制全場，於得手後隨即逃逸。

新店分局江陵派出所隨即派員前往現場，依據保全人員提供的犯嫌資料，隨即通報線上警網加強攔查，由新店分局偵查隊及各派出所隨即發動線上快打人員，並通知文山二分局於轄區交接處協助查緝，歹徒見警方出動大批警力於各逃逸路口設置攔截點，仍不放棄，加速逃逸，最終在警方攔截圍捕之下，歹徒開到死路，遭到警方逮捕。

警方表示，演習是為維護轄內金融機構、金銀珠寶業、當鋪業、加油站及超商等處所安全，將會主動前往各金融商家進行防範犯罪環境評估檢測，並發放注意安全維護事項文宣，提醒商家注意，以維護其場所之安全。

(中時 )