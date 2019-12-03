小英社群之夜 3千名支持者嗨翻

距離2020大選只剩39天，蔡英文總統選前最後一場「社群之夜-人蔘衝一波」活動今晚登場，3千名支持者嗨翻現場。會中宣布推動選前重大計畫，將招募「英眼部隊」，號召全台的「辣台派」，一起返鄉投票和報票，為台灣做最後的衝刺。

今晚的社群之夜，由小英發言人廖泰翔與民進黨不分區立委候選人林楚茵搭檔主持。會中也邀請立委林昶佐、文化部長鄭麗君以及雞排妹鄭家純到場演講，知名的滅火器樂團也首度公開獻唱為蔡英文製作的競選歌曲，還有拍謝少年和大支帶來精采表演。

8位來自雙北的立委候選人也在現場參加「111秒衝一波」挑戰賽，每人限定在111秒的時間內發表濃縮後的政見。現場還透過巨型的LED螢幕，首播蔡英文最新競選影片《從世界愛上台灣》，讓海外遊子無論在何處，都可以「從世界看見台灣」。

小英競選辦公室也在會中宣布，首次透過[email protected]發起報票運動，招募全國報票志工組成「英眼部隊」，這也是台灣民主史上，首次嘗試於總統大選招募報票志工，進行全國性報票運動。

「英眼部隊」除了呼籲辣台派在1月11日投票日當天返鄉投票外，未來也會在全台各地透過LINE同步參與線上報票，讓小英全國競總即時掌握全國開票最新進度。

蔡英文總統3日舉辦「社群之夜-人蔘衝一波」社群之夜活動，蔡英文到場收到粉絲熱情歡迎，呼籲支持者1月11日出來投票，為台灣衝一波。（王英豪攝）

蔡英文總統3日舉辦「社群之夜-人蔘衝一波」社群之夜活動，蔡英文到場收到粉絲熱情歡迎，呼籲支持者1月11日出來投票，為台灣衝一波。（王英豪攝）

(中時 )